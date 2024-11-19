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12:30, 19 ноября 2024Силовые структуры

Диверсанта посадили в тюрьму за серию поджогов на железной дороге в российском регионе

Диверсант Бубенщиков сел на 14,5 года за поджоги на железной дороге в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14,5 года лишения свободы местного жителя Максима Бубенщикова за серию поджогов на железной дороге в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным в совершении четырех эпизодов по статье 281 УК РФ («Диверсия») и покушении еще на одно аналогичное преступление с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Первые четыре года из назначенного срока он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Суд установил, что летом 2023 года Бубенщиков через Telegram получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение совершать поджоги релейных и батарейных шкафов. Получив от куратора инструкцию по изготовлению горючей смеси и способах диверсии, петербуржец купил гвоздодер, перчатки, средство для розжига, щепу, зажигалку, полиэтиленовый пакет и бумагу.

В ночь на 25 июля 2023 года он сел на электричку и приехал на станцию Лисий Нос. Там Бубенщиков нашел на путях релейный шкаф, вскрыл его, положил щепу, залил средством для розжига, бумагу и поджег. Пожар он снял на видео и отправил куратору.

Бубенщиков получил криптовалюту, продал ее и вывел на свой банковский счет 12 тысяч рублей. Также он попытался спалить на этом же участке другой релейный шкаф входного светофора Н/14, однако ему не удалось его вскрыть. Тем не менее диверсант уничтожил путем поджога 1 августа того же года релейный шкаф на 39-м километре перегона Сестрорецк — Белоостров Курортного района, получив за это вознаграждение в размере 24 тысяч рублей. Он же поджег батарейный шкаф на 42-м километре станции Белоостров, за что ему также заплатили 24 тысячи рублей.

3 августа Бубенщиков повредил релейный шкаф на 71-м километре перегона станций Лебяжье — Калище Ломоносовского района Ленинградской области, получив почти 12 тысяч рублей. Общий ущерб от его преступлений составил почти 600 тысяч рублей.

Осужденный вину в совершении диверсий не признал и просил переквалифицировать его действия по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).

Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов ОМОН задержали поджигателя 7 августа 2023 года.

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