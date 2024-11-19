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06:53, 19 ноября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке НАТО сотрудников ГУР Украины

Мазур: специалисты стран НАТО готовили сотрудников ГУР Украины с 2005 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины на протяжении почти 20 лет готовили специалисты стран НАТО. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур рассказал РИА Новости.

«Это полностью с 2005 года <...> на базах НАТО осуществляли подготовку людей. Малым количеством людей, 3-5 человек, проходили определенные специальные подготовки. Уже по тем временам, фактически готовили ядро этих офицеров ГУРовских», — сообщил он.

Экс-полковник подчеркнул, что данную информацию ему рассказали бывшие коллеги по СБУ, которые впоследствии перешли на работу в службу внешней разведки.

Ранее Мазур сообщил, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США работали в штаб-квартире СБУ, когда Украину возглавлял Виктор Ющенко

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