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09:46, 19 ноября 2024Из жизни

Миллиардер вызвал своего ненавистника на драку у супермаркета

Во Франции миллиардер Ксавье Ньель вызвал интернет-тролля на драку на парковке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции миллиардер Ксавье Ньель вызвал интернет-тролля на бой около супермаркета в городе Марсель. Об этом пишет Daily Star.

В мае пользователь соцсети X написал, обращаясь к Ньелю: «Я ненавижу тебя. Выходи драться против меня один на один около [супермаркета] Lidl на улице Сент». Судя по всему, миллиардер увидел это предложение только недавно.

Он выложил видео, которое снял около магазина, и заявил своему ненавистнику: «Ну, где ты? Хочешь встретиться на парковке?» На это автор изначального поста заявил, что у него болят живот и голова, поэтому выйти на бой он не сможет. Он объявил Ньеля победителем драки.

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При этом администрация Lidl в шутку попросила через соцсети «забрать гражданина, который с утра написывает твиты перед магазином».

57-летний Ксавье — основатель и владелец телекоммуникационной компании Iliad, которая предоставляет услуги связи во Франции, Италии и Польше. Его состояние на 2021 год оценивается Forbes в 10,2 миллиарда долларов. Ньель считается одним из богатейших людей Франции и входит в третью сотню самых состоятельных людей в мире.

Ранее миллионер из Великобритании потерял все после развода и был вынужден переехать к взрослому сыну. Мужчина владел недвижимостью в нескольких странах.

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