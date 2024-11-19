Мужчина не хотел ничего решать и поэтому 15 лет ел одно и то же каждый день

Японец так устал принимать решения, что 15 лет каждый день ел одно и то же

Мужчина из Японии ел одну и ту же еду на протяжении 15 лет, чтобы принимать меньше решений. Об этом пишет South China Morning Post.

Го Кита, которому сейчас 38 лет, стал придерживаться нестандартного образа жизни после того, как устроился на работу в области информационных технологий 15 лет назад. Молодой Кита вдруг понял, что устает от необходимости принимать огромное количество решений ежедневно — на работе и в повседневной жизни. Тогда японец решил сократить выбор и последовать примеру любимого бейсболиста — Ичиро Сузуки. Сузуки в течение семи лет придерживался строгого распорядка дня и фиксированного рациона. Упростив рутину, спортсмен смог сконцентрироваться на тренировках и играх, что привело к феноменальному результату на поле — 10 сезонов подряд Ичиро делал по 200 хитов.

Кита начинает каждый день с орехов и рамена, на обед ест куриную грудку, а на ужин — жареную свинину с зеленой фасолью. Кроме того, он регулярно принимает пищевые добавки, чтобы получать все необходимые для здоровья питательные вещества. Каждый день Кита носит рубашку и брюки одного и того же фасона, у него несколько пар одинаковых носков и нижнего белья. Он делает все рутинные дела, включая бритье, стирку и стрижку ногтей, согласно строгому расписанию.

Кита ссылается на то, что, согласно исследованиям, в современном, перенасыщенном информацией, мире человек может принимать до 35 тысяч решений в день. Это приводит к «усталости от решений» — состоянию психического истощения, вызванного чрезмерным количеством опций. Это состояние может искажать способность здраво оценивать ситуацию, провоцировать прокрастинацию и иррациональное поведение.

Ранее мужчина из Японии рассказал об отношениях с виртуальной певицей Хацунэ Мику после шести лет брака. Они поженились в часовне в 2018 году, а через год муж приобрел куклу Мику в натуральную величину.