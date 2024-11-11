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05:00, 11 ноября 2024Из жизни

Женившийся на виртуальном персонаже мужчина отметил шестой год брака

В Японии мужчина отметил шестой год брака с виртуальной певицей Хацунэ Мику
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sandtalon / Wikimedia

Акихико Кондо из Японии рассказал об отношениях с виртуальной певицей Хацунэ Мику после шести лет брака. Историю мужчины приводит South China Morning Post.

4 ноября Кондо отметил очередную годовщину со своей необычной женой. Хацунэ Мику — вымышленный персонаж, поющий при помощи синтезатора речи. К празднику мужчина купил торт с надписью «Я очень сильно люблю Мику. Счастливой шестой годовщины!» Он признался, что не может гарантировать того, что всегда будет испытывать романтические чувства к Мику. Однако он считает, что это делает его любовь более ценной.

Известно, что Кондо пытался завести отношения с настоящими женщинами. Он семь раз признавался девушкам в чувствах, но получал лишь отказы. Над мужчиной издевались и коллеги. Все это погрузило Кондо в депрессию. По его словам, именно Мику стала той, кто помог ему вновь полюбить жизнь.

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Японец влюбился в Хацунэ Мику в 2007 году, а через 10 лет сделал ей предложение с помощью устройства, которое позволяет взаимодействовать с виртуальными персонажами. Они поженились в часовне в 2018 году, а через год Кондо приобрел куклу Мику в натуральную величину.

Ранее жительница Бразилии, которая утверждает, что вышла замуж за тряпичную куклу Марсело, заявила, что их двухлетнего ребенка-куклу похитили. По словам женщины, злоумышленник требует от нее выкуп в размере суммы, эквивалентной 17 миллионам рублей, которой у нее просто нет.

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