Мужчина с шизофренией напал на туриста в лифте и пригрозил изнасиловать его жену

Неизвестный мужчина, страдающий шизофренией, напал на двух 60-летних туристов в лифте отеля Ashling в Дублине. Об этом сообщает The Echo.

По данным издания, 26-летний Шон Данн ехал в лифте с супружеской парой из США в апреле 2023 года. Иностранцы возвращались в свой номер после ужина в ресторане. Ударив женщину кулаком в челюсть, Данн напал на мужчину и пригрозил ему расправой, а также заявил, что изнасилует его жену.

Тогда американка нажала тревожную кнопку и после открытия дверей лифта стала кричать и просить о помощи. Очевидцы принялись разнимать двух мужчин, но к тому моменту все вокруг уже было в крови, а турист упал на колени и дрожал.

Окружной суд Дублина признал Данна виновным в жестоком избиении и отправил его в тюрьму на два с половиной года. Известно, что это его десятая судимость. Более того, мужчина страдает наркотической зависимостью.

Ранее российских туристов избили толпой у отеля в Турции. Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие.