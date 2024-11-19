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09:10, 19 ноября 2024Россия

Предотвращена атака ВСУ на два российских региона

Минобороны заявило об уничтожении 13 БПЛА ВСУ в Брянской и Белгородской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), предотвратив удары по Брянской и Белгородской областям. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, во вторник, 19 ноября, с 07:15 до 08:35 по московскому времени дежурные военные сбили 12 беспилотников самолетного типа в Брянской области и еще 1 — в Белгородской. Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что, по его данным, пострадавших и разрушений в результате атаки со стороны ВСУ нет. Власти Белгородской области ситуацию не комментировали.

Ранее в Минобороны России отчитались о предотвращении атак ВСУ по двум регионам в ночь на 19 ноября. По данным ведомства, военные уничтожили 11 дронов в Ростовской области и еще 1 — в Белгородской.

ЖЗЛ
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