Власти раскрыли подробности об отражении атаки ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении восьми БПЛА ВСУ над регионом

В Брянской области в ходе отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены восемь беспилотников самолетного типа. Подробности о ситуации раскрыл губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинские дроны сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Дополнение: Позже он добавил, что поступила информация об уничтожении еще трех украинских дронов. Таким образом, число уничтоженных за утро 19 ноября беспилотников достигло 12.

Ранее губернатор сообщил, что система ПВО отражает воздушную атаку на Брянскую область со стороны Украины. Районы, подвергшиеся попытке атаки ВСУ, Богомаз не раскрыл.

До этого в Минобороны России заявили, что в ночь на 19 ноября военные уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над двумя регионами. Как рассказали в ведомстве, 11 дронов сбили в Ростовской области и еще 1 — в Белгородской.