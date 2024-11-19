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11:05, 19 ноября 2024Экономика

Россиян научили правильно избавляться от домов

Депутат Гаврилов: для сноса частного дома требуется согласование администрации
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Для сноса частного жилого дома потребуется получить согласование от местной администрации. Об этом и других правилах, которые необходимо соблюдать при желании избавиться от недвижимости, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru.

Доложить администрации о демонтаже нужно не позднее чем за семь дней до начала работ. Перед началом сноса также следует отключить воду, газ и электричество — иначе может произойти авария, которая повлечет за собой штрафы. После сноса необходимо вновь обратиться в администрацию, а затем заказать акт обследования от кадастрового инженера со стороны регионального БТИ.

«С таким актом спокойно снимите постройку с кадастрового учета, это освободит вас от уплаты налога на данный объект недвижимости до возведения и постановки на учет нового дома, если вдруг вы его построите на месте снесенной постройки», — объяснил Гаврилов.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить на строительство собственного дома. Выяснилось, что большинство не хотели бы выделять на эту цель более трех миллионов рублей.

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