Россияне бросились платить за образование

Среди платных подписок россияне чаще всего тратят на образовательный контент, выяснила «ВКонтакте» по итогам исследования соответствующих сервисов.
Как оказалось, большинство опрошенных регулярно поддерживают двух-трех авторов. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов. Почти три четверти (73 процента) тратят на это от 301 до 500 рублей в месяц, 10 процентов — до 1500 рублей, шесть процентов — до 3000 рублей.
Чаще всего пользователи поддерживают образовательный контент — 26 процентов, еще четверть — художественные (манга и анимация, комиксы, авторские переводы). Тематические проекты (исторические, литературные) пользуются поддержкой 14 процентов. При этом образование чаще поддерживают женщины, а мужчины — исторические, игровые, новостные каналы, авторскую музыку и подкасты.
Основные причины платы за подписку — доступ к эксклюзивным материалам от автора и его поддержка. На втором месте по популярности — желание выразить свое отношение к материалу, если он очень понравился. 13 процентов таким образом испытывают чувство сопричастности к созданию контента.