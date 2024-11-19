Россияне бросились платить за образование

Среди платных подписок россияне чаще всего тратят на образовательный контент

Среди платных подписок россияне чаще всего тратят на образовательный контент, выяснила «ВКонтакте» по итогам исследования соответствующих сервисов.

Как оказалось, большинство опрошенных регулярно поддерживают двух-трех авторов. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов. Почти три четверти (73 процента) тратят на это от 301 до 500 рублей в месяц, 10 процентов — до 1500 рублей, шесть процентов — до 3000 рублей.

Чаще всего пользователи поддерживают образовательный контент — 26 процентов, еще четверть — художественные (манга и анимация, комиксы, авторские переводы). Тематические проекты (исторические, литературные) пользуются поддержкой 14 процентов. При этом образование чаще поддерживают женщины, а мужчины — исторические, игровые, новостные каналы, авторскую музыку и подкасты.

Основные причины платы за подписку — доступ к эксклюзивным материалам от автора и его поддержка. На втором месте по популярности — желание выразить свое отношение к материалу, если он очень понравился. 13 процентов таким образом испытывают чувство сопричастности к созданию контента.

