Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:55, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Россияне бросились платить за образование

Среди платных подписок россияне чаще всего тратят на образовательный контент
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Среди платных подписок россияне чаще всего тратят на образовательный контент, выяснила «ВКонтакте» по итогам исследования соответствующих сервисов.

Как оказалось, большинство опрошенных регулярно поддерживают двух-трех авторов. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов. Почти три четверти (73 процента) тратят на это от 301 до 500 рублей в месяц, 10 процентов — до 1500 рублей, шесть процентов — до 3000 рублей.

Чаще всего пользователи поддерживают образовательный контент — 26 процентов, еще четверть — художественные (манга и анимация, комиксы, авторские переводы). Тематические проекты (исторические, литературные) пользуются поддержкой 14 процентов. При этом образование чаще поддерживают женщины, а мужчины — исторические, игровые, новостные каналы, авторскую музыку и подкасты.

Основные причины платы за подписку — доступ к эксклюзивным материалам от автора и его поддержка. На втором месте по популярности — желание выразить свое отношение к материалу, если он очень понравился. 13 процентов таким образом испытывают чувство сопричастности к созданию контента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Названы сроки восстановления Овечкина после травмы

      Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала фото в прозрачном бюстгальтере

      Нетаньяху пообещал вознаграждение за освобождение заложников

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников 96-летнего полуразрушенного дома

      В Европе заявили об атаке США на Россию

      Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче

      Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

      Беспилотники атаковали гражданское предприятие в Ростовской области

      ПВО сбила три беспилотника в двух российских регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше