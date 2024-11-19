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13:50, 19 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин занимался транспортировкой наркотиков между городами и попался

На Урале поймали мужчину с 30 кг наркотиков, который возил их в разные города
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Урале Первоуральский городской суд приговорил 37-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за то, что он попытался продать 39,5 килограмм наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 4,5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, не позднее июля 2022 года осужденный стал участником организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась торговлей запрещенными веществами. Он руководил оптовым складом наркотических средств и выполнял функции курьера. От неустановленных лиц он получал координаты нахождения наркотиков, которые он расформировывал и прятал в различных местах на территории различных регионов. В результате, силовики обнаружили и изъяли более 39,5 килограммов наркотиков.

По данным правоохранителей, за наркотики он получал криптовалюту. Таким образом, в период с марта по декабрь 2023 года осужденный конвертировал в криптовалюту в российские рубли и получил доход на сумму свыше 11,2 миллионов рублей.

По информации Telegram-канал Ural Mash, подсудимый занимался перевозкой наркотиков в Екатеринбург, Челябинск, Кемерово, Тюмень и Санкт-Петербург и прятал их в лесах.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин за сбор 106 килограммов наркотиков.

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