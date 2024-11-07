Следователи возбудили уголовное дело на троих россиян за сбор 106 килограммов наркотиков

В Приморском крае возбуждено дело на троих мужчин за 106 килограммов конопли

В Приморском крае возбуждено уголовное дело на троих мужчин за сбор 106 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, они были задержаны сотрудниками ФСБ в окрестностях села Комиссарово в момент сбора листьев и цветков дикорастущей маньчжурской конопли. Общий объем изъятого наркотического вещества составил 106 килограммов.

Задержанные рассказали, что планировали изготовить из растения гашишное масло для последующей реализации. На время расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали россиянина при выходе из леса с 42 килограммами дикорастущей конопли.