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18:39, 7 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело на троих россиян за сбор 106 килограммов наркотиков

В Приморском крае возбуждено дело на троих мужчин за 106 килограммов конопли
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморском крае возбуждено уголовное дело на троих мужчин за сбор 106 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, они были задержаны сотрудниками ФСБ в окрестностях села Комиссарово в момент сбора листьев и цветков дикорастущей маньчжурской конопли. Общий объем изъятого наркотического вещества составил 106 килограммов.

Задержанные рассказали, что планировали изготовить из растения гашишное масло для последующей реализации. На время расследования им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали россиянина при выходе из леса с 42 килограммами дикорастущей конопли.

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