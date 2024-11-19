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04:57, 19 ноября 2024Из жизни

Сотрудники МЧС спасли из пожара собаку и дали ей подышать из маски

В Подмосковье спасатели дали подышать из маски спасенному из пожара бульдогу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье сотрудники МЧС спасли французского бульдога, забившегося под диван во время пожара. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома в поселке Гарь-Покровское Одинцовского округа. Отмечается, что хозяева питомцы безуспешно пытались найти испуганную собаку в задымленном жилье. Прибывшие на место спасатели приступили к поиску бульдога и ликвидации возгорания. После того, как собаку вынесли на улицу, ей подышать кислородом через маску, чтобы снизить концентрацию угарного газа в организме.

Ранее в Иванове сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов. Тогда на площади 110 квадратных метров загорелся частный жилой дом. Спасатели также вынесли из здания газовый баллон в безопасное место.

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