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13:48, 19 ноября 2024Силовые структуры

Суд над украинским отравителем российских летчиков пройдет в закрытом режиме

Суд начнет слушания по делу агента СБУ Семенова об отравлении летчиков 27 ноября
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 27 ноября первое заседание по уголовному делу 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Процесс пройдет в закрытом режиме в связи с грифом «секретно» на материалах дела.

Семенову вменяется совершение теракта и госизмена. По версии следствия, он был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года после получения им российского гражданства в 2022 году. Ему поручили организовать убийство военных пилотов, пообещав 400 тысяч рублей. Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу.

Теракт был сорван бдительными гостями, которых насторожил неизвестный даритель. Они вызвали полицию, гостинцы были переданы на экспертизу. Выяснилось, что в торте и алкоголе была опасная концентрация лекарств, способная вызвать остановку сердца.

Семенов, не получивший обещанного вознаграждения, попытался скрыться, но был оперативно найден силовиками и задержан.

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