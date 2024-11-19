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16:36, 19 ноября 2024Силовые структуры

В Москве девять прокуроров отправили в отставку. Почему их уволили?

Генпрокурор РФ Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять столичных прокуроров.

Были уволены руководители трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Официальных комментариев на этот счет не поступало, однако предварительной причиной массовых отставок называют ротацию кадров — прокуроров намерены переместить на аналогичные посты.

При этом в ближайшее время московскую прокуратуру возглавит Максим Жук из Твери, кандидатуру которого прежде поддержали сенаторы, после чего прежний глава столичного надзора Денис Попов уйдет в отставку по выслуге лет. Кроме того, после назначения Жука намерен уйти в отставку и первый зампрокурора столицы Сергей Савенков.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ранее десять российских судей одновременно подали в отставку

Ранее в Ростовской области одновременно решили уйти в отставку десять судей и председателей судов. Соответствующая информация появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

Политолог Евгений Михайлов объяснил массовую отставку масштабной зачисткой всей судебной системы Ростовской области. Он заметил, что увольнение такого количества судей и председателей судов является итогом деятельности правоохранительных органов России. Кроме того, эксперт не исключил, что отставки могут закончиться арестами этих должностных лиц.

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Курской области в отставку отправили сразу двух глав районов

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов уволил сразу двух глав районов. На фоне вторжения украинской армии в российский регион он принял решение отправить в отставку главу Кореневского района Марину Дегтяреву и главу Суджанского района Александра Богачева.

Причиной назвали безответственное отношение чиновников к местным жителям. Выяснилось, что в ходе атаки на район Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дегтярева не сумела организовать быструю эвакуацию мирного населения — вывоз россиян в безопасные места не был упорядочен и никем не контролировался.

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Богачев был отправлен в отставку после встречи с жителями, которые поддержали аплодисментами новость о его уходе. Чиновника уволили из-за нежелания идти на контакт с гражданами. Появилась информация, что с 6 августа глава муниципалитета ни разу не высказал интерес к состоянию вынужденных переселенцев из Суджанского района, чьи дома были разрушены или захвачены ВСУ.

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