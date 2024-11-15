Десять российских судей одновременно подали в отставку. Что об этом известно?

Десять судей одновременно отправили в отставку в Ростовской области

В Ростовской области десять судей и председателей судов одновременно подали в отставку. Информация об этом появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.

В заявлении сказано, что с 15 ноября коллегия прекратила полномочия судей в этом регионе.

В частности, это касается судей Ростовского областного суда Александры Микулиной и Ирины Худяковой, а также судьи Миллеровского районного суда Анжелы Шоркиной. Кроме того, меры приняты в отношении семи председателей: Ворошиловского суда — Дмитрия Григорьева, Кировского районного суда — Али Хайбулаева, Шахтинского городского суда — Ларисы Коротун, Белокалитвинского городского суда — Александра Емелина, Красносулинского районного суда — Валерия Орлова, Миллеровского районного суда Максима Корчинова и Пролетарского районного суда — Алексея Берестова.

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Массовую отставку связали с масштабной зачисткой в регионе

В беседе с RostovGazeta политолог Евгений Михайлов отметил, что подобные заявления о прекращении полномочий — не просто совпадение, а итог деятельности правоохранительных органов. Он объяснил это масштабной зачисткой всей системы в регионе.

Идет масштабная зачистка судебной системы региона. В данном аспекте я бы напомнил, что всех, кого арестовывают, отвозят в Москву. Почему? А нет доверия к судебной системе донского края. Все же видят, что творится с судами Евгений Михайлов политолог

Михайлов также напомнил про арест бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее экс-заместителя Татьяны Юровой. Политолог предположил, что когда-то эти десять председателей и судей были назначены Золотаревой на должности благодаря личной договоренности. «Так что вполне возможно, что эти отставки закончатся еще и арестами», — подытожил специалист.

Дело ростовских судей начали расследовать еще весной

Еще в начале апреля в Ростове-на-Дону бригада сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России проводила обыски и выемку документов у 30 судей из Ростовского областного, Октябрьского, Железнодорожного, Кировского и Советского судов, а также судов Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского. Тогда же был задержан и арестован начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.

На фоне всего происходящего 64-летняя председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, занимавшая свой пост с 2015 года, ушла в отставку. При этом за ней сохранилось звание судьи, льготы, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Позднее ВККС разрешила следователям начать дело и в отношении Золотаревой. Ее заподозрили по меньшей мере в семи крупных взятках. Еще позже Золотареву и Юрову задержали. 18 июля они были арестованы по решению Басманного суда Москвы.

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Под арестом оказался и «главный борец с коррупцией» Таганрога

По мнению политолога Евгения Михайлова, к отставке десяти председателей и судей может быть причастен и «главный борец с коррупцией» Таганрога — начальник отдела экономической безопасности УМВД Виталий Шмыков. Его и еще одного следователя Антона Васильченко арестовали ранее в ноябре по решению Басманного суда. Их подозревают во взяточничестве. Оба пробудут под арестом до 12 января 2025 года.

Незадолго до этого, 26 сентября, также стало известно об аресте полковника юстиции Руслана Багмута. В настоящее время следствие считает, что все они работали вместе. В частности, Шмыков и Васильченко могли вместе с Багмутом получить взятку в размере 3,5 миллиона рублей от предпринимателя за незаконное прекращение проверки по делу о реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции.

Помимо этого, следствие считает, что в марте 2023 года Багмут получил в качестве посредника взятку для передачи сотруднику правоохранительных органов в регионе. Тогда за денежные средства один предприниматель надеялся получить покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге.