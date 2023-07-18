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19:19, 18 июля 2023Силовые структуры

Бывшую главу Ростовского облсуда взяли под стражу по делу о взятках

Суд арестовал экс-главу Ростовского облсуда Золотареву и ее заместителя по делу о взятках

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал бывших председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову по делу о коррупции. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Золотареву и Юрову отправили в СИЗО до 17 сентября.

17 июля сообщалось об их задержании после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить против них уголовное дело о получении взятки. Золотаревой вменяется семь преступных эпизодов. Несколькими днями ранее стало известно, что она попала в реанимацию.

7 апреля 64-летняя Золотарева ушла в отставку на фоне проводимых обысков у ростовских судей по подозрению коррупции.

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    Любовь Ширижик
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