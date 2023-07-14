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15:59, 14 июля 2023Силовые структуры

Подозреваемая во взяточничестве экс-глава Ростовского суда попала в реанимацию

Подозреваемая во взяточничестве экс-глава Ростовского суда Золотарева попала в реанимацию
Елена Золотарева

Елена Золотарева. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева, подозреваемая во взяточничестве, попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Золотареву госпитализировали в отделение электрокардиостимуляции, она находится в крайне тяжелом состоянии.

13 июля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ сняла с экс-главы Рособлсуда гарантию неприкосновенности и лишила положенных отставникам льгот. По данным канала «112», следователь планировал ходатайствовать о заключении ее под стражу.

7 апреля 64-летняя Золотарева ушла в отставку на фоне проводимых обысков у ростовских судей по подозрению их в коррупции. Однако в конце мая ВККС дала следователям разрешение на возбуждение уголовного дела о взяточничестве и в отношении Золотаревой. По данным следствия, она причастна к семи коррупционным эпизодам.

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    Илона Палей
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