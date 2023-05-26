Следователям разрешили возбудить дело в отношении экс-главы российского суда

ВККС разрешила возбудить дело о взяточничестве в отношении экс-главы Ростовского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала следователям разрешение на возбуждение уголовного дела о взяточничестве в отношении экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом сообщает РАПСИ.

На заседании было рассмотрено представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о привлечении судьи к уголовной ответственности.

По данным ведомства, Золотарева причастна к семи коррупционным эпизодам. В отношении нее может быть возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»).

Также в коррупции подозреваются замглавы Ростовского облсуда Татьяна Юрова и председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко.

7 апреля 64-летняя Золотарева ушла в отставку на фоне проводимых правоохранительными органами обысков у ростовских судей по подозрению в коррупции. Она занимала свой пост с 2015 года.

С 3 апреля в Ростове-на-Дону бригада сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России проводят обыски и выемку документов у 30 судей из Ростовского областного, Октябрьского, Железнодорожного, Кировского и Советского судов, а также судов Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского. Арестован начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.

Оперативники ФСБ, установившие слежку за судьями, выяснили, что они получали через адвокатов и судебных работников вознаграждение за освобождение фигурантов уголовных дел, назначали мягкое наказание и выносили нужные решения по гражданским делам.