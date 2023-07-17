Бывшего главу и заместителя Ростовского суда задержали по делу о взятке

Экс-главу Ростовского облсуда Золотареву задержали по делу о семи взятках

В Ростове-на-Дону российские силовики задержали бывшего главу Ростовского областного суда и ее заместителя. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет об экс-председателе Елене Золотаревой и ее бывшем заме Татьяне Юровой, их задержали после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить в их отношении дело о получении взятки. В отношении Золотаревой возбуждено дело о семи крупных взятках.

14 июля сообщалось, что подозреваемая во взяточничестве Елена Золотарева попала в реанимацию. Ее доставили в отделение электрокардиостимуляции.

7 апреля 64-летняя Золотарева ушла в отставку на фоне проводимых обысков у ростовских судей по подозрению коррупции. Однако в конце мая ВККС дала следователям разрешение на возбуждение уголовного дела о взяточничестве и в отношении Золотаревой.