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16:05, 19 ноября 2024Экономика

В российском городе запретили иностранные слова на вывесках

В Ярославле запретили иностранные слова на уличных вывесках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Ярославле запретили иностранные слова и выражения на уличных вывесках. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов, пишет «Коммерсант».

Исключением могут стать только зарегистрированные товарные знаки и случаи, предусмотренные международными договорами. При этом ранее согласованные вывески не будут демонтировать.

Власти Ярославля объяснили нововведение техническими правками. По словам заместителя мэра Елены Гудкевич, до вступления постановления в силу МКУ «Агентство по рекламе», которое согласовывает вывески в городе, при принятии решений руководствовалось аналогичным содержащемуся в документе правилу. Однако в юридической компании «Демидовъ» считают, что запрет иностранных слов на вывесках Ярославля все же установили. Постановление вводит дополнительные требования, которых нет в законе «О государственном языке Российской Федерации».

«Данный закон не запрещает использовать в указанной сфере и текст на иностранном языке, если он используется наряду с русским текстом и при этом оба текста идентичны по содержанию, равнозначны по размещению и техническому оформлению, выполнены разборчиво. Внесенные же изменения в нормативный правовой акт города Ярославля не учитывают такую тонкость», — пояснил юрист Святослав Силантьев. Он добавил, что постановление может быть оспорено в суде.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использовать иностранные слова в наружной рекламе, в том числе на вывесках.

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