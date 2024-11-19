В Запорожье сообщили о продвижении ВС России к Великой Новоселке

Рогов: ВС России продвинулись от Ясной Поляны в сторону Великой Новоселки

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись от Ясной Поляны в Донецкой народной республике (ДНР) в сторону подконтрольного Украине населенного пункта Великая Новоселка. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На направление Великой Новоселки от Ясной Поляны продвинулись на 1,5 километра на северо-запад», — сообщил общественный деятель.

Рогов рассказал о продвижении ВС России к Великой Новоселке севернее Раздольного и южнее Богатыря в Волновахском районе ДНР. Он подчеркнул, что Великая Новоселка является важным логистическим узлом снабжения Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал продвижение ВС России на нескольких направлениях. По данным проекта, российские военные продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра в ДНР.