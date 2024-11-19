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08:57, 19 ноября 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России на нескольких направлениях

DeepState: ВС России продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Торецка, Курахово и Часова Яра. Успехи российских войск в наступлении признал украинский аналитический проект DeepState, соответствующий пост опубликован в Telegram.

«[Российская армия] продвинулась в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, возле Часов Яра», — говорится в публикации.

Кроме того, на опубликованной проектом карте заметны продвижения российских войск в районе сел Погребки, Юрьевка и Раздольное.

Ранее стало известно о расширении российской зоны контроля в Купянске. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, ВС России удалось нарастить свою ударную группировку на севере города.

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