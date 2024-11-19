Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 19 ноября 2024Бывший СССР

ВС России расширили зону контроля в Купянске

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ расширили зону контроля в Купянске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили закрепляться в Купянске и расширили зону контроля на севере города. Об этом сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[Украинским войскам] не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта», — заявил экс-военный.

Он добавил, что в городе завязались полноценные бои, и плотность огня с обеих сторон очень высокая.

18 ноября в Купянске побывал президент Украины Владимир Зеленский. Ему представили доклады по ситуации в сфере безопасности и социальной ситуации в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова объяснила отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20. Она заявила, что Лавров умеет наводить шорох

      Хоккеист «Вашингтона» подрался с нанесшим травму Овечкину игроком

      Дело по статье о теракте возбудили в отношении двух российских подростков

      Раскрыты главные способы вылечить разбитое сердце

      Популярная российская блогерша описала впечатления от встречи с Путиным

      В США прошел марш неонацистов со свастиками

      Режиссера Александра Митту признали неизлечимо больным

      Овечкин сделал дубль в матче НХЛ и получил травму

      Предотвращена атака ВСУ на два российских региона

      Подростки взломали экран с предупреждением для водителей и вывели на него порно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше