ВС России расширили зону контроля в Купянске

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС РФ расширили зону контроля в Купянске

Вооруженные силы (ВС) России продолжили закрепляться в Купянске и расширили зону контроля на севере города. Об этом сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[Украинским войскам] не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта», — заявил экс-военный.

Он добавил, что в городе завязались полноценные бои, и плотность огня с обеих сторон очень высокая.

18 ноября в Купянске побывал президент Украины Владимир Зеленский. Ему представили доклады по ситуации в сфере безопасности и социальной ситуации в Харьковской области.