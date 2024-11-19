ВС России расширили зону контроля в Купянске

Вооруженные силы (ВС) России продолжили закрепляться в Купянске и расширили зону контроля на севере города. Об этом сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«[Украинским войскам] не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, ВС РФ удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населенного пункта», — заявил экс-военный.
Он добавил, что в городе завязались полноценные бои, и плотность огня с обеих сторон очень высокая.
18 ноября в Купянске побывал президент Украины Владимир Зеленский. Ему представили доклады по ситуации в сфере безопасности и социальной ситуации в Харьковской области.