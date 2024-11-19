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06:34, 19 ноября 2024Из жизни

Женщина решила заставить мужа зачать ребенка с ее подругой естественным путем

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Эмили пытается заставить своего мужа Марка оплодотворить ее подругу естественным путем. О странном желании жены Марк рассказал на форуме Reddit.

По словам Марка, он женат на Эмили уже семь лет. Все это время они близко общаются с их общей подругой Сарой. Однажды они даже занимались сексом втроем. У супругов есть двое детей, с которыми Сара проводит много времени. Они любят ее и зовут «тетя Сара».

Сара тоже хотела завести ребенка и даже изучила информацию о банках спермы, но анонимные доноры вызывали у нее опасения. Тогда Эмили попросила Марка помочь Саре. Она хотела, чтобы ее подруга занималась с ним сексом и зачала от него ребенка.

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«У меня в голове не укладывается, с каким восторгом Эмили говорит об этом», — отметил автора поста. При этом он признался, что предложение женщин ему на самом деле нравится. По его словам, высказывания Сары и Эмили все больше убеждают его в правильности этой идеи.

Как пишет Марк, скорее всего он все-таки согласится это сделать. По его словам, никто из них не испытывает проблем с деньгами, поэтому они готовы нанять юристов, чтобы потом не было проблем с документами. Троица даже начала обсуждать, как будет объяснять сложившуюся ситуацию детям.

Ранее сообщалось, что в британском городе Портсмуте не способная иметь детей Кимберли Аллен помогла своей лучшей подруге стать ее суррогатной матерью. В домашних условиях Аллен сама вела сперму своего мужа во влагалище подруги.

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