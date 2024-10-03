Женщина помогла мужу оплодотворить свою лучшую подругу

В британском городе Портсмуте не способная иметь детей Кимберли Аллен помогла своей лучшей подруге стать ее суррогатной матерью. Об этом пишет Jam Press.

Кимберли познакомилась с Бекки еще в школе. Девочки сразу стали неразлучны и пронесли дружбу сквозь года. Кимберли с детства мечтала о детях, но не могла их завести. Она видела, как ее подруга рожает уже третьего ребенка, но все равно не завидовала ей. Кимберли делилась своими переживаниями с Бекки, и однажды та предложила подруге и ее мужу выносить для них ребенка. «Я была ошеломлена, но наполнилась любовью к ней», — призналась британка.

Муж и жена решили не обращаться в специализированное агентство и оплодотворить суррогатную мать в домашних условиях. Муж Кимберли, Джейми, наполнил спермой стакан, и она ввела ее в Бекки с помощью шприца для жидких лекарств. Третья попытка стала для пары удачной. По словам Кимберли, она только рада тому, что ее ребенок биологически принадлежит Бекки. «Это укрепило нашу связь», — объяснила она.

В 2022 году Бекки родила для Джейми и Кимберли девочку. Ее назвали Роксаной. Кимберли призналась, что до сих пор не может поверить в то, что у них появился ребенок и поблагодарила подругу за то, что она исполнила ее мечту. Как рассказывает Кимберли, Роксана похожа на нее в юном возрасте, поэтому никто не подозревает, что генетически это не ее дочь.

Ранее сообщалось, что спустя два года после рождения сына женщина узнала, что он является биологическим ребенком ее мужа и их суррогатной матери. Оказалось, что супруг изменил ей и зачал ребенка с ее подругой естественным путем.