Мужчина изменил жене с их будущей суррогатной матерью и зачал ребенка естественным путем

Спустя два года после рождения сына женщина узнала, что он является биологическим ребенком ее мужа и их суррогатной матери, причем они зачали мальчика естественным путем. Своей историей обманутая супруга поделилась на платформе Reddit.

36-летняя пользовательница Reddit не могла вынашивать детей самостоятельно, поэтому решила воспользоваться услугами суррогатной матери. Помочь вызвалась ее близкая подруга.

После нескольких неудач суррогатная мать смогла забеременеть и родила супругам долгожданного сына. По словам автора поста, она была так счастлива появлению ребенка, что не замечала никаких свидетельств измены. К тому же в тот период ей приходилось много работать, чтобы оплатить все счета.

В какой-то момент женщина обратила внимание, что глаза ее сына карие, хотя у нее с мужем — голубые. Однак, быстро успокоилась, прочитав, что такое возможно. Женщина поняла, что не является биологической матерью мальчика только через два года, когда узнала его группу крови.

Сначала автор поста предположила, что врачи перепутали яйцеклетки, когда делали ЭКО. Однако потом услышала признание мужа. Мужчина рассказал, что в тот период, когда их суррогатной матери должны были переносить эмбрионы, он несколько раз занимался с ней сексом.

Женщина подала на развод, прекратила общение с подругой и оставила сына. Многие осуждают ее за такое отношение к ребенку, но она отмечает, что просто хочет начать все с чистого листа.

Ранее сообщалось, что 52-летняя женщина выносила собственную внучку из-за проблем со здоровьем дочери. «Я плакала от счастья от переполняющей меня любви бабушки, а не матери», — вспомнила момент рождения ребенка она.