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02:06, 8 августа 2024Из жизни

Мужчина изменил жене с их будущей суррогатной матерью и зачал ребенка естественным путем

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Спустя два года после рождения сына женщина узнала, что он является биологическим ребенком ее мужа и их суррогатной матери, причем они зачали мальчика естественным путем. Своей историей обманутая супруга поделилась на платформе Reddit.

36-летняя пользовательница Reddit не могла вынашивать детей самостоятельно, поэтому решила воспользоваться услугами суррогатной матери. Помочь вызвалась ее близкая подруга.

После нескольких неудач суррогатная мать смогла забеременеть и родила супругам долгожданного сына. По словам автора поста, она была так счастлива появлению ребенка, что не замечала никаких свидетельств измены. К тому же в тот период ей приходилось много работать, чтобы оплатить все счета.

В какой-то момент женщина обратила внимание, что глаза ее сына карие, хотя у нее с мужем — голубые. Однак, быстро успокоилась, прочитав, что такое возможно. Женщина поняла, что не является биологической матерью мальчика только через два года, когда узнала его группу крови.

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Сначала автор поста предположила, что врачи перепутали яйцеклетки, когда делали ЭКО. Однако потом услышала признание мужа. Мужчина рассказал, что в тот период, когда их суррогатной матери должны были переносить эмбрионы, он несколько раз занимался с ней сексом.

Женщина подала на развод, прекратила общение с подругой и оставила сына. Многие осуждают ее за такое отношение к ребенку, но она отмечает, что просто хочет начать все с чистого листа.

Ранее сообщалось, что 52-летняя женщина выносила собственную внучку из-за проблем со здоровьем дочери. «Я плакала от счастья от переполняющей меня любви бабушки, а не матери», — вспомнила момент рождения ребенка она.

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      Юлия Юткина
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