52-летняя женщина родила себе внучку из-за аномалии дочери

Daily Mail: 52-летняя женщина выносила и родила собственную внучку

Женщина по имени Кристи выносила собственную внучку из-за проблем со здоровьем дочери. Необычным опытом 52-летняя иностранка поделилась с Daily Mail.

По словам Кристи, она всегда чувствовала, что «рождена для беременности». Ей нравилось вынашивать детей, но удалось вырастить только сына и дочь из-за финансовых трудностей.

В 2020 году у дочери Кристи — Хейди, долгое время пытающейся с мужем зачать ребенка, диагностировали редкую аномалию — наличие двух маток. Когда Хейди наконец забеременела, оказалось, что в каждой ее матке было по ребенку. Семья радовалась этому недолго: эмбрионы так и не смогли развиться как положено. Врачи заявили, что единственный вариант 28-летней пациентки — воспользоваться услугами суррогатной матери.

Тогда Кристи и решила предложить дочери свою помощь. Она призналась, что больше не могла наблюдать за страданиями Хейди. Женщина считала себя идеальной кандидатурой, потому что вела здоровый образ жизни и находилась на пенсии, то есть имела много свободного времени. Несмотря на возраст Кристи, врачи разрешили ей стать суррогатной матерью. Муж также поддержал ее решение.

Через девять месяцев путем кесарева сечения на свет появилась дочь Хейди, которую назвали Экко. «Я плакала от счастья от переполняющей меня любви бабушки, а не матери», — подчеркнула Кристи. Новоиспеченная мать призналась, что хотела бы сама пройти через беременность, но не жалеет о сделанном выборе. По ее словам, не проходит и дня, чтобы она не чувствовала благодарность за то, что для нее сделала Кристи.

Ранее сообщалось, что жительница США и мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей. Смит призналась, что ей не было трудно отдать новорожденную: с самого начала она настраивала себя, что это не ее ребенок.

