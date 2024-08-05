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12:57, 5 августа 2024Из жизни

52-летняя женщина родила себе внучку из-за аномалии дочери

Daily Mail: 52-летняя женщина выносила и родила собственную внучку

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Женщина по имени Кристи выносила собственную внучку из-за проблем со здоровьем дочери. Необычным опытом 52-летняя иностранка поделилась с Daily Mail.

По словам Кристи, она всегда чувствовала, что «рождена для беременности». Ей нравилось вынашивать детей, но удалось вырастить только сына и дочь из-за финансовых трудностей.

В 2020 году у дочери Кристи — Хейди, долгое время пытающейся с мужем зачать ребенка, диагностировали редкую аномалию — наличие двух маток. Когда Хейди наконец забеременела, оказалось, что в каждой ее матке было по ребенку. Семья радовалась этому недолго: эмбрионы так и не смогли развиться как положено. Врачи заявили, что единственный вариант 28-летней пациентки — воспользоваться услугами суррогатной матери.

Тогда Кристи и решила предложить дочери свою помощь. Она призналась, что больше не могла наблюдать за страданиями Хейди. Женщина считала себя идеальной кандидатурой, потому что вела здоровый образ жизни и находилась на пенсии, то есть имела много свободного времени. Несмотря на возраст Кристи, врачи разрешили ей стать суррогатной матерью. Муж также поддержал ее решение.

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Через девять месяцев путем кесарева сечения на свет появилась дочь Хейди, которую назвали Экко. «Я плакала от счастья от переполняющей меня любви бабушки, а не матери», — подчеркнула Кристи. Новоиспеченная мать призналась, что хотела бы сама пройти через беременность, но не жалеет о сделанном выборе. По ее словам, не проходит и дня, чтобы она не чувствовала благодарность за то, что для нее сделала Кристи.

Ранее сообщалось, что жительница США и мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей. Смит призналась, что ей не было трудно отдать новорожденную: с самого начала она настраивала себя, что это не ее ребенок.

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      Юлия Юткина
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