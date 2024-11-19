Женщина выиграла 417 миллионов рублей в лотерею и превратилась в нищую за несколько лет

Британка выиграла 1,8 миллиона фунтов в лотерею и лишилась всего из-за пожара

Женщина из Великобритании сорвала джекпот национальной лотереи и превратилась в нищую через несколько лет. Ее историю рассказывает The Sun.

Супруги Роджер и Лара Гриффитс выиграли в лотерею 1,8 миллиона фунтов стерлингов в 2005 году (в настоящий момент, с учетом инфляции, это было бы 3,3 миллиона фунтов, или около 417 миллионов рублей). В то время британка преподавала исполнительское мастерство, а ее муж работал в ИТ-компании. Они сразу же прославились на всю страну, уволились с работы и отправились путешествовать по миру.

Вернувшись из турне, они потратили примерно треть выигрыша на покупку переоборудованного под жилье амбара и салона красоты, который должен был стать источником доходов для семьи. К тому времени у супругов была двухлетняя дочь. Однако в декабре 2010 года они лишились дома из-за мощнейшего пожара.

«Все сгорело, когда я была на работе и Роджер с двумя детьми и собаками был внутри. Это был настоящий кошмар — мы лишились всего имущества. Наш дом догорал три дня», — поделилась печальными воспоминаниями Гриффитс.

После пожара дом был непригоден для жизни еще восемь месяцев, а вторая дочь супругов — Китти — с тех пор страдает от посттравматического стрессового расстройства. Вскоре после пожара Роджер подал на развод, который был окончательно оформлен в декабре 2013 года. К тому времени у бывших супругов не осталось ничего от выигрыша. Тогда же у женщины диагностировали болезнь Крона, из-за которой она быстро похудела до 38 килограммов.

В итоге Гриффитс с двумя дочерями пришлось переехать в дом матери, где они живут до сих пор. Бывшая миллионерша призналась, что в первый год после развода жила исключительно за счет родительницы. Сейчас она выучилась делать тату и обеспечивает семью.

«Сейчас я люблю свою жизнь. Да, мне пришлось пройти через очень тяжелые периоды, но о выигрыше я не жалею. Жаль, что денег у меня больше нет, но я планирую их вернуть так или иначе», — подытожила Гриффитс.

Ранее женщина из Великобритании, которая стала самой юной миллионершей в стране, рассказала, как потратила все деньги на увеличение груди и подарки родным. Кэлли Роджерс выиграла 1,8 миллиона фунтов стерлингов в 2003 году, когда ей было 16 лет.