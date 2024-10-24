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20:39, 24 октября 2024Из жизни

Самая юная миллионерша в стране лишилась всего и обрела счастье

Самая юная миллионерша Британии лишилась всего и обрела счастье через 20 лет

Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Женщина из Великобритании, которая стала самой юной миллионершей в стране, потратила все деньги на увеличение груди и подарки родным. Ее историю рассказывает Daily Star.

Кэлли Роджерс выиграла в лотерею 1,8 миллиона фунтов стерлингов в 2003 году (сегодня это было бы 3,5 миллиона фунтов, или 437,1 миллиона рублей). Тогда ей было 16 лет. По собственному признанию, она была не готова стать обладательницей такого состояния, а деньги не помогли ей обрести счастье. За десять лет девушка лишилась всего. В частности, Роджерс потратила 30 тысяч фунтов стерлингов на пластическую операцию, 300 тысяч фунтов стерлингов на модную одежду и еще 500 тысяч фунтов стерлингов на друзей и родственников.

Британка признается, что ее жизнь покатилась под откос почти сразу же после выигрыша. В 21 год она пыталась покончить с собой, потому что считала, что семья и друзья добры к ней только из-за денег. Она годами боролась с депрессией и употребляла наркотики. За это время Роджерс стала матерью четверых детей, но продолжала «кататься на эмоциональных американских горках» из-за проблем с психическим состоянием. В 2021 году ее лишили водительских прав на два года за вождение под воздействием запрещенных веществ.

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Однако некоторое время назад бывшая миллионерша влюбилась в инженера Ли Мэтьюс. Эти отношения помогли ей преодолеть многие жизненные трудности. Сейчас супруги живут в деревне Фимбли, графство Камбрия, а летом у них родилась дочь. «Я просто хотела вернуться к нормальной жизни. Я все еще испытываю проблемы с доверием к людям», — призналась Роджерс.

Женщина, которой сейчас 37 лет, работает сиделкой и чувствует себя «счастливее, чем когда-либо».

Ранее сообщалось, что житель Лондона растратил выигранные в лотерею 6,5 миллиона фунтов стерлингов и стал бездомным. 63-летний Ли Райан сорвал куш в 1995 году.

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      Никита Савин
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