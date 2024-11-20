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14:41, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал главную проблему России

Блогер Артемий Лебедев назвал плохой пиар главной проблемой России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главную проблему России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Главная проблема в России заключается в том, что у нас очень плохой пиар, непонятно по какой причине. Почему-то не могут взять, создать комитет по здравому смыслу, который бы занимался тем, что рассказывал о том, какие достижения есть у нас в стране», — заявил дизайнер.

Лебедев подчеркнул, что рассказывать о достижениях России следует не только внутри страны, но и за рубежом. По его словам, сейчас Россия занимается пиаром «по остаточному принципу» и с большим опозданием. Блогер счел, что стране следует возглавлять информационную повестку, а не замыкать ее.

Ранее Лебедев назвал другую большую проблему России. Таковой он счел особенности раскладки русской клавиатуры. Он назвал безграмотными российских программистов, которые ее создали.

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