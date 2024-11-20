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18:43, 20 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал репрессии основой «плана стойкости» Зеленского

Депутат Рады Дубинский: репрессии являются основной «плана стойкости» Зеленского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Основой «плана стойкости» президента Украины Владимира Зеленского являются репрессии. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Основой "плана стойкости" (...) будут новые потужные репрессии — против всех, но кого падет око Зеленского», — написал Дубинский.

По его словам, Зеленский, не имея возможности победить внешнего врага, объявит внутренними врагами всех несогласных и будет бороться с ними «грязными методами».

Ранее Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины в Киеве концентрационном лагере «Спортзал».

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