Минюст Украины обвинили в пособничестве пыткам в концлагере СБУ

Депутат Рады Дубинский: Минюст Украины пособничал пыткам в концлагере СБУ

Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве концентрационном лагере «Спортзал». Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, к похищенным украинцам отказывались пускать их адвокатов, чтобы никто не знал, где они находятся. Вместо этого им назначали государственных представителей, которые подписывали документы о том, что их подзащитные дали показания против себя без давления со стороны силовиков.

«Ни один адвокат не сделает такого без сотрудничества с СБУ и одобрения Бюро Минюста. А таких адвокатов было больше десяти. Они ездили в концлагерь и подписали более 300 протоколов. Это было бы невозможно без согласования между СБУ и Минюстом», — написал депутат.

Он также добавил, что бывший глава Минюста Денис Малюська не просто знал о существовании концлагеря, а был соучастником похищений и пыток. Дубинский подчеркнул, что все попавшие в «Спортзал» подписывали показания против себя и против того, на кого укажут, если выживали.

Ранее депутат заявил, что передаст посольству США материалы о концлагере, созданном СБУ. При этом он подчеркнул, что учреждение существовало на деньги американских налогоплательщиков.