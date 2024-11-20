Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 20 ноября 2024Мир

Маск заступился за Кеннеди с помощью эмодзи беременного мужчины

Fox News: Маск ответил на критику Кеннеди-младшего эмодзи с беременным мужчиной
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ron Sachs / CNP / Globallookpress.com

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск высмеял леволиберальных критиков будущего главы Министерства здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди — младшего, которые заявляют об антинаучных взглядах нового министра, с помощью эмодзи с беременным мужчиной. Об этом сообщает Fox News.

«Левые: [взгляды] Роберта Кеннеди — младшего слишком антинаучны. Также левые», — гласит текст картинки с эмодзи беременного мужчины, опубликованного Илоном Маском в социальной сети Х. Тем самым Маск хотел напомнить своим подписчикам о двуличии и лицемерии американских левых, которые агитировали за расширение понятия «пол» и настаивали на том, что «транс-мужчины тоже могут забеременеть».

Подписчики Маска ответили на это тем, что подхватили этот «метод» для интернет-дискуссий с левыми активистами в соцсети Х.

15 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди — младшего пост министра здравоохранения и социальных служб. «Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения», — объяснил свои слова Трамп.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Юрист назвала неделимое после развода имущество

      Индекс Мосбиржи растерял весь связанный с Трампом рост

      Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

      Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

      Лидера оппозиции африканской страны похитили

      Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Назван срок продления трассы М-12

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше