Маск заступился за Кеннеди с помощью эмодзи беременного мужчины

Fox News: Маск ответил на критику Кеннеди-младшего эмодзи с беременным мужчиной

Миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск высмеял леволиберальных критиков будущего главы Министерства здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди — младшего, которые заявляют об антинаучных взглядах нового министра, с помощью эмодзи с беременным мужчиной. Об этом сообщает Fox News.

«Левые: [взгляды] Роберта Кеннеди — младшего слишком антинаучны. Также левые», — гласит текст картинки с эмодзи беременного мужчины, опубликованного Илоном Маском в социальной сети Х. Тем самым Маск хотел напомнить своим подписчикам о двуличии и лицемерии американских левых, которые агитировали за расширение понятия «пол» и настаивали на том, что «транс-мужчины тоже могут забеременеть».

Подписчики Маска ответили на это тем, что подхватили этот «метод» для интернет-дискуссий с левыми активистами в соцсети Х.

15 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди — младшего пост министра здравоохранения и социальных служб. «Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения», — объяснил свои слова Трамп.