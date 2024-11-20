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18:48, 20 ноября 2024Экономика

Новый глава Абхазии начал искать деньги на электричество из России

И.о. главы Абхазии Гунба поручил найти деньги на оплату электроэнергии из России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Кадр: Аҧсуа телехәаҧшра / YouTube

Одним из первых поручений правительству от исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунбы стало требование найти средства для дальнейшей оплаты поставок электроэнергии из России. Об этом со ссылкой на пресс-службу политика сообщает ТАСС.

К настоящему времени коммерческий переток оплачен только до пятницы, 22 ноября. При этом собственной электроэнергии из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения выработки комплексом ИнгурГЭС не хватает.

Поручение дано на сегодняшнем совещании Гунбы с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, а также вице-премьера, министра финансов Владимира Делбы.

Осенью и зимой в республике традиционно возникают проблемы из-за дефицита электроэнергии. С 1 ноября поставки идут в соответствии с контрактом между «Черноморэнерго» и российским «Интер РАО». Несмотря на это на всей территории страны с того же периода действуют отключения света в течение двух часов днем и двух часов ночью.

Накануне, 19 ноября, парламент Абхазии почти единогласно принял отставку президента Аслана Бжании. Сам политик позднее объяснил свое решение стремлением избежать кровопролития.

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