Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:51, 20 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали уровень желаемого роста ВВП по итогам года

Министр экономики Свириденко: Украина ждет рост ВВП по итогам года в 4,2%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что страна планирует завершить 2024-й год с ростом ВВП страны в 4,2 процента. Ее слова приводит РИА Новости.

На итальянско-украинском инвестиционном форуме в Риме Свириденко подчеркнула, что за последние два года экономика Украины пережила различные трудности.

«В первый год (2022 год) у нас произошло сокращение на 30 процентов, в следующем году мы немного выросли на 5,3 процента, этот год мы пытаемся закончить с ростом ВПП на 4,2 процента», — сказала она.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку страны до 2027 года. «Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи на Украине в 2024-2027 годах», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

      Популярная телезвезда снялась топлес на пляже

      В России заявили об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса в ООН

      В Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия

      В России оценили расследование планов нападения на Белоруссию

      Во Франции назвали удары по территории РФ легитимной обороной Украины

      Бык забодал знаменитого смельчака на глазах у сотен зрителей

      Во Франции высказались о возможности отправки военных инструкторов на Украину

      Франция отказалась назвать количество поставленных Украине ракет SCALP

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше