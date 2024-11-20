На Украине назвали уровень желаемого роста ВВП по итогам года

Министр экономики Свириденко: Украина ждет рост ВВП по итогам года в 4,2%

Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что страна планирует завершить 2024-й год с ростом ВВП страны в 4,2 процента. Ее слова приводит РИА Новости.

На итальянско-украинском инвестиционном форуме в Риме Свириденко подчеркнула, что за последние два года экономика Украины пережила различные трудности.

«В первый год (2022 год) у нас произошло сокращение на 30 процентов, в следующем году мы немного выросли на 5,3 процента, этот год мы пытаемся закончить с ростом ВПП на 4,2 процента», — сказала она.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку страны до 2027 года. «Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи на Украине в 2024-2027 годах», — отметил он.

