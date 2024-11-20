На улице российского города нашли обломки беспилотника с боезарядом

Развожаев сообщил о найденных на Нефтяной улице в Севастополе обломках БПЛА

На Нефтяной улице в Севастополе нашли обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы во время одной из атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди фрагментов беспилотника, предположительно, есть боевой заряд.

Развожаев предупредил местных жителей, что пиротехники МЧС обезвредят обломки контролируемым взрывом в районе 15:00 по московскому времени.

Ранее беспилотник влетел во двор частного дома в селе Безымено Белгородской области и взорвался. В результате пострадал мирный житель. Врачи диагностировали у него баротравму и осколочные ранения.