Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 20 ноября 2024Россия

На улице российского города нашли обломки беспилотника с боезарядом

Развожаев сообщил о найденных на Нефтяной улице в Севастополе обломках БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Нефтяной улице в Севастополе нашли обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы во время одной из атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди фрагментов беспилотника, предположительно, есть боевой заряд.

Развожаев предупредил местных жителей, что пиротехники МЧС обезвредят обломки контролируемым взрывом в районе 15:00 по московскому времени.

Ранее беспилотник влетел во двор частного дома в селе Безымено Белгородской области и взорвался. В результате пострадал мирный житель. Врачи диагностировали у него баротравму и осколочные ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Россиян предупредили о рисках одной альтернативы ипотеки

      Агент Овечкина одной фразой оценил состояние хоккеиста после травмы

      Названы причины возможного кризиса в еврозоне

      На Украине поддержали закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий

      Россиянка организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд

      Глава МИД Австрии назвал условие завершения конфликта на Украине

      Израиль нанес удар по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Армянского вора в законе Армена Казаряна оправдали в суде

      Россиянина осудили на 20 лет за растление малолетней дочери сожительницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше