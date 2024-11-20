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13:21, 20 ноября 2024Моя страна

Назван главный волнующий россиян фактор при выборе жилья в отпуске

Авито Недвижимость: большинство россиян выбирают отели за 3-5 тысяч рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Главным фактором, волнующим россиян при выборе жилья в отпуске, оказалась приемлемая стоимость размещения — за этот вариант проголосовали 35 процентов опрошенных. Об этом сообщается в совместном исследовании онлайн-сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Реклама», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что цена бронирования чаще волнует мужчин (39 процентов), нежели женщин (32 процента). Кроме того, важными условиями при выборе отеля путешественники назвали расположение объекта, наличие спа или бассейна и наличие детской анимации.

В исследовании россияне также признались, какую сумму они готовы потратить за ночь в номере гостиницы. Большинство (36 процентов) выбирают комнаты стоимостью от 3000 до 5000 рублей в сутки. При этом 22 процента ответили, что выбирают отели дешевле 3000 рублей, а 20 процентов готовы жить в номере стоимостью от 5000 до 7000 рублей.

Ранее в ноябре выяснилось, что большинство россиян (56 процентов) планируют провести новогоднюю ночь дома или на даче. В ходе опроса также выяснилось, что 12 процентов россиян хотят встретить праздник в гостях, а 6 процентов респондентов хотят арендовать номер в городском отеле или в гостинице на природе в своем регионе.

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