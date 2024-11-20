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12:09, 20 ноября 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о переданном Украине запрещенном во всем мире оружии

Полковник Матвийчук: планируемые к применению противопехотные мины ВСУ запрещены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Противопехотные мины, которые США разрешили использовать Украине, запрещены международными конвенциями как негуманное оружие, от которого страдает в том числе мирное население, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Есть Оттавский договор, запрещающий противопехотные мины, Женевская конвенция. Противопехотные мины относят к неизбирательному оружию, поэтому они запрещены. Использовать их — преступление. США, кстати, ратифицировали эти соглашения, они — участники конвенции о запрете противопехотных мин», — напомнил Матвийчук.

Он объяснил, что взрыв противопехотной мины калечит человека и любое существо, которое на нее наступит. Жертвы вынуждены жить без рук, ног и с другими крайне тяжелыми увечьями.

«Больше всего в итоге страдают мирные жители на территориях, где использовались мины. Особенно — дети, которые не понимают, что перед ними опасное оружие. Также эти мины заражают сельскохозяйственные угодья, опасны для скота. По этим причинам они признаны негуманным оружием и запрещены», — заключил полковник.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что президент США Джо Байден разрешил передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины и использовать их на территории республики.

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