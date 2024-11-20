Рогов рассказал о продвижении российских войск на запорожском направлении

Рогов: российские войска продвигаются на запорожском направлении у Времевки

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал о продвижении российских войск на запорожском направлении.

По его словам, линия фронта все ближе подходит к Времевке и даже обходит ее с севера, у военных есть возможность наступать не только с севера на юг, но и с востока на запад.

Рогов также сообщил, что бойцы обнаружили модульные укрытия в укреплениях Вооруженных сил Украины, так называемые «бочки». «Построили их даже на первой линии обороны. Эти "бочки" предусматривают возможность нормального существования восьми человек», — уточнил он, добавив, что российским войскам удалось проломить и эти оборонительные сооружения.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные начали успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям ВСУ.