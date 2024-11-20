Рогов сообщил о новой тактике ударов по бойцам ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России применяют новую тактику ударов по ВСУ в Запорожье

Российские военные начали успешно применять на Запорожской линии фронта тактику комбинированных ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«На Запорожском фронте сейчас успешно применяются комбинированные удары фронтовой (штурмовой) авиации, БПЛА, РСЗО и артиллерии», — отметил он. По словам Рогова, это дает лучшую и более точную нейтрализацию живой силы противника и уничтожение техники ВСУ.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что российские военные поразили в Запорожской области пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. Он также рассказал о поражении Вооруженными силами России реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская военная техника была уничтожена в районе Гуляйполя.

Ранее стало известно, что ВС РФ продвинулись от Ясной Поляны в Донецкой народной республике в сторону подконтрольного Украине населенного пункта Великая Новоселка.

