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12:07, 19 ноября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о поражении пункта дислокации ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России поразили в Лобковом Запорожской области пункт дислокации ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили в Запорожской области пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На степногорском направлении наши хорошо отработали в населенном пункте Лобковое, поразив пункт временной дислокации ВСУ», — сообщил политик.

Рогов также рассказал о поражении Вооруженными силами (ВС) России реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская военная техника была уничтожена в районе Гуляйполя.

Вместе с тем Рогов сообщил об успехах российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Он заявил о продвижении армии России южнее Курахово.

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