Российские военные поразили в Запорожской области пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На степногорском направлении наши хорошо отработали в населенном пункте Лобковое, поразив пункт временной дислокации ВСУ», — сообщил политик.
Рогов также рассказал о поражении Вооруженными силами (ВС) России реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинская военная техника была уничтожена в районе Гуляйполя.
Вместе с тем Рогов сообщил об успехах российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Он заявил о продвижении армии России южнее Курахово.