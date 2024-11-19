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11:33, 19 ноября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о продвижении российских военных у Курахово

Рогов: российские военные продвинулись южнее Курахово в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвинулись южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы России наступают в районе населенных пунктов Елизаветовка, Трудовое и Ильинка. На этом участке им удалось занять площадь в 11 квадратных километров.

«В районе Курахово у нас продвижение западнее и северо-западнее Елизаветовки и к юго-востоку от Трудового. Там освободили территорию порядка пяти квадратных километров. К северу от населенного пункта Ильинка освободили свыше шести квадратных километров. Выдавливание и зачистка ВСУ идет быстрыми темпами», — рассказал он.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал продвижение российских военных у Курахово. Авторы проекта также отметили успехи Вооруженных сил России в районе Торецка и Часова Яра.

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