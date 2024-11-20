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12:31, 20 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об отношении украинцев к действиям США

Gallup: одобрение действий США на Украине достигло минимума с начала конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине одобрение действий США достигло минимума с начала конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Gallup.

Отмечается, что одобряют действия Вашингтона лишь 40 процентов жителей страны, в то время как 37 процентов граждан дают им негативную оценку. Это самый низкий рейтинг одобрения действий властей США с 2022 года, когда действия американского руководства одобряли 66 процентов опрошенных.

Отмечается, что исследование проводилось в августе и октябре 2024 года.

Ранее опрос агентства показал, что большинство украинцев хочет скорейшего окончания конфликта и начала переговоров. Так, около 52 процентов жителей страны хотели бы, чтобы Киев как можно скорее начал переговорный процесс.

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