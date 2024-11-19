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13:12, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно число желающих скорейшего начала переговоров украинцев

Gallup: большинство украинцев хочет скорейшего начала переговоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Большинство украинцев хочет скорейшего окончания конфликта и начала переговоров. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Gallup.

Так, по данным опроса, проведенного в августе и октябре 2024 года, около 52 процентов жителей страны хотели бы, чтобы Киев как можно скорее начал переговорный процесс. При этом в 2022 году аналогичный ответ дали около 22 процентов украинцев, а в 2023-м — 27 процентов опрошенных граждан.

В то же время число тех, кто считает необходимым продолжать вооруженную борьбу, с 2022 года уменьшается. В 2022 году за продолжение боевых действий выступали 73 процента граждан, в 2023-м — 63 процента, а в 2024-м такое развитие событий поддержали лишь 38 процентов опрошенных.

Ранее результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что треть украинцев согласны пойти на территориальные уступки России для урегулирования конфликта. При этом исследование показало, что большинство украинцев не поддерживает идею территориальных уступок.

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