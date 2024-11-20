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23:48, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о желании Запада применить обкатанную ВСУ в России тактику

ОНТ: Запад хочет применить в Белоруссии обкатанную ВСУ в России тактику
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять тактику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование телеканала ОНТ.

«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу "ударил-убежал"», — отмечается в расследовании.

По данным телеканала то, сколько погибнет мирных граждан, никто считать не будет, поскольку «боевики — это животные».

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польские спецслужбы активно создают вооруженные формирования.

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