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15:24, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии сделали прогноз о разрешении конфликта на Украине

The Economist: Киеву придется смириться с потерей территорий при переговорах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украине придется смириться с потерей некоторых территорий при мирных переговорах. Такой прогноз разрешения конфликта сделал британский журнал The Economist.

В материале отмечается, что боевые действия могут прекратиться в 2025 году. Автор указал, что в связи с сокращением поставок западного оружия на Украину, а также окончанием президентских выборов в США давление на Киев относительно начала переговоров серьезно возрастет.

«Как может выглядеть возможное соглашение? Украине придется принять потерю некоторых территорий», — говорится в статье. Киев же взамен должен получить убедительные гарантии безопасности, утверждает автор. При этом он предположил, что Украину вряд ли примут в НАТО.

Ранее сообщалось, что обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил о возможности скорых переговоров по Украине президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа. Вместе с тем он подчеркнул, что решение действующего президента Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России усложнило переговорные позиции Вашингтона.

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