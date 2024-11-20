В России осудят трех автоподставщиков за мошенничество с автострахованием

В Москве осудят известного автоподставщика Афанасьева с сообщниками

В Москве осудят известного автоподставщика Евгения Афанасьева с сообщниками за мошенничество с автострахованием. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным издания, Афанасьев с Сергеем Скороходовым и Евгением Самошиным покупали для подстав подержанные автомобили, в том числе Bentley. С января 2019 года по ноябрь 2022 года они стали фигурантами в 53 авариях, по 42 эпизодам смогли получить возмещение от страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей.

На счету Афанасьева около 200 дорожно-транспортных происшествий, большинство из которых произошло на перекрестках с круговым движением.

Ранее сообщалось, что появились подробности о деле автоподставщиков на Bentley.