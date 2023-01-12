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16:35, 12 января 2023Силовые структуры

Появились подробности о деле автоподставщиков на Bentley

Полиция объявила в розыск третьего участника ОПГ автоподставщиков на Bentley
СюжетОСАГО

Фото: Victor Furtuna / Unsplash

Россиянин Евгений Афанасьев, которого называли главным автоподставщиком на Bentley, действовал в составе ОПГ. Новые подробности об уголовном деле в четверг, 12 января, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, в группировку Афанасьева входил его подельник Евгений Самошин, на днях задержанный полицией. Еще один участник банды, Сергей Скороходов, объявлен в розыск. Скороходов ранее работал в полиции, а позже стал сотрудником юридической фирмы, в которой числился и организатор бизнеса Евгений Афанасьев. На заседаниях по возмещению ущерба у страховых компаний Скороходов и Афанасьев выступали юристами друг у друга.

О задержании Евгения Афанасьева сообщалось 30 декабря. Мужчина использовал одну схему — за рулем Bentley он врезался в грузовики, когда водители совершали съезд с кругового движения. Афанасьев уходил в «мертвую зону» грузовика и намеренно врезался в машину, после чего получал выплаты по страховке.

Поскольку ремонт их автомобилей был дорогостоящим, автоподставщики пользовались тем, что ОСАГО не покрывал расходы, и подавали в суд на владельцев грузовиков, таким образом удваивая свой заработок. Суд наложил арест на более чем десять иномарок группировки.

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Азамат Асланов
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