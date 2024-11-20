В США заявили, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров. Смогут ли президенты урегулировать украинский конфликт?

Bloomberg: Путин и Трамп проведут переговоры по украинскому конфликту

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Андреас Клут. При этом он считает, что американский политик будет учитывать решение действующего главы Белого дома Джо Байдена позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами вглубь российской территории.

«Путин и Трамп уже в ближайшее время проведут переговоры по украинскому конфликту. (...) Но решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми», — отметил колумнист.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Разрешение бить американскими ракетами вглубь России могло стать еще одной попыткой обеспечить Киев поддержкой до того, как Трамп придет к власти. По мнению Клута, республиканец должен быть благодарен Байдену, который таким образом оказал ему услугу. Журналист убежден, что это избавило следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию», а также дало возможность для переговоров в 2025 году.

Клут добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».

Украине разрешили наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Собеседники издания указали, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.

Публично Вашингтон не признает, но и не отрицает достоверность этих сведений.

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Впоследствии верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ряд стран Запада также тайно разрешили ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, не объявляя об этом публично.

«США приняли решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 километров. В ЕС это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», — указал он.

19 ноября, в 3:25 по московскому времени, ВСУ атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

Фото: Laurel Chor / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия приняла новое содержание ядерной доктрины

19 ноября Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины.

Обновленная версия документа расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать нападение совершенным. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.