Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 20 ноября 2024Мир

В США заявили, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров. Смогут ли президенты урегулировать украинский конфликт?

Bloomberg: Путин и Трамп проведут переговоры по украинскому конфликту
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Андреас Клут. При этом он считает, что американский политик будет учитывать решение действующего главы Белого дома Джо Байдена позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами вглубь российской территории.

«Путин и Трамп уже в ближайшее время проведут переговоры по украинскому конфликту. (...) Но решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, поэтому действия Трампа остаются еще более непредсказуемыми», — отметил колумнист.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Разрешение бить американскими ракетами вглубь России могло стать еще одной попыткой обеспечить Киев поддержкой до того, как Трамп придет к власти. По мнению Клута, республиканец должен быть благодарен Байдену, который таким образом оказал ему услугу. Журналист убежден, что это избавило следующую администрацию «от необходимости идти на эскалацию», а также дало возможность для переговоров в 2025 году.

Клут добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».

Материалы по теме:
«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
«Началась большая война»По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
Сегодня
Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России. К чему призвал французский лидер?
Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России. К чему призвал французский лидер?
Сегодня

Украине разрешили наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Собеседники издания указали, что первые удары могут быть нанесены с помощью ракет ATACMS.

Публично Вашингтон не признает, но и не отрицает достоверность этих сведений.

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Впоследствии верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ряд стран Запада также тайно разрешили ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, не объявляя об этом публично.

«США приняли решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 километров. В ЕС это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», — указал он.

19 ноября, в 3:25 по московскому времени, ВСУ атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

Фото: Laurel Chor / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия приняла новое содержание ядерной доктрины

19 ноября Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины.

Обновленная версия документа расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать нападение совершенным. Это, в свою очередь, будет давать Кремлю основания нанести ядерный ответ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

      Россиянин напал на пристава и был задержан при попытке вылета из страны

      В Раде заявили о растрате средств на укрытие объектов энергетики

      В Пентагоне предупредили Украину об использовании запрещенного во всем мире оружия

      Названа самая дорогая улица мира

      Известный блогер купил квартиру в Москве за 103 миллиона рублей

      Обедающие лоси попали в фотоловушку в российском регионе

      Экс-главу отдела МЧС в российском регионе заподозрили в разглашении гостайны

      Соединенные Штаты оказались под угрозой «бомбового циклона»

      Необычная полярная изморозь покрыла нацпарк в России и попала на фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше